Две компании подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Европе [ Редактировать ]
Компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с просьбой разрешить использование их вакцины от коронавируса в Европе.
Ранее аналогичные шаги были сделаны в США и Великобритании, сообщает Reuters.
Отмечается, что компании соперничают с компанией Moderna, которая в понедельник заявила, что попросит регулирующий орган ЕС рекомендовать условное разрешение.
18 ноября американский производитель лекарств Pfizer и немецкая компания BioNTech сообщили окончательные результаты испытаний, которые показали, что их вакцина на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 без каких-либо серьезных проблем с безопасностью, что повысило вероятность одобрения в США и Европе уже в декабре.
Подача заявок в Европе завершает так называемый процесс непрерывной проверки, который был инициирован EMA 6 октября.
Ранее сообщалось, что Moderna заявила о 100% эффективности вакцины при тяжелых случаях COVID-19.
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