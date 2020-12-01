О пользе и вреде молочных продуктов всегда много споров. Одни считают, что человеку они нужны, а другие же отрицают уникальные свойства и рассказывают, чем их можно заменить. Недавно медики рассказали, какой молочный продукт действительно самый полезный, newsyou.info.

Так, сыр является гораздо нужнее организму, чем молоко. В нем практически нет лактозы, молочного сахара.

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Еще одно преимущество сыра заключается в том, что он содержит полноценный белок, жизненно необходимый организму людей. По словам врачей, сыр является его самым богатым источником в сравнении с остальными молочными продуктами.

Жир из сыра человеческое тело усваивает совершенно особым образом, поэтому даже с учетом свое жирности он продолжает оставаться самым полезным в сравнении с другой "молочкой".

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