В условиях пандемии коронавируса нужно пересмотреть свой рацион питания. Медики назвали яйца необходимым продуктом в условиях пандемии COVID-19. Данная пища сводит к минимуму риск осложнений в случае заболевания коронавирусом, передает newsyou.info.

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Яйца крайне необходимы организму для восстановления высокого уровня иммуноглобулинов, представляющих собой особые белки. Они являются носителями активности антител, вырабатываемых организмом после заражения коронавирусом. Названный продукт повышает способность поддерживать функционирование дыхательной системы.

Яйца нужны для недопущения клеточной гипоксии, то же относится к животным жирам, необходимым организму для скорейшего выздоровления. Специалист рекомендует включить в ежедневный рацион растительные нерафинированные масла - подсолнечное, оливковое и льняное. К тому же, лен способствует очищению кровеносных сосудов.

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