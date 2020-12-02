Чашка кофе с утра для многих людей - не только приятный ритуал, но и часто - незаменимый способ проснуться и почувствовать себя бодрыми и энергичными. Однако, регулярное употребление кофе в течение дня может негативно сказаться на здоровье, предупреждают медики.

Ученые нашли способ, который с легкостью может заменить утренний кофе и, к тому же, полезен для здоровья, пишет greenpost.ua.

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Специалисты из Канады в ходе исследования выяснили, как влияют на бодрость употребление кофе и физическая активность.

"Часто случается так, что люди начинают испытывать потребность в большей дозе кофеина. А увеличение порций приводит к негативным последствиям в виде головной боли, тошноты и проблем с желудком", - отметили ученые.

По словам медиков, одну чашку кофе можно заменить 20-минутной тренировкой. Это не только взбодрит организм, но и принесет пользу общему состоянию здоровья.

Более того, напитки с кофеином имеют не очень продолжительное действие, и уже к обеду энергия может пойти на спад. А утренняя пробежка или фитнес позволяют быть активными до самого вечера.

Ранее мы писали о том, почему нельзя пить кофе натощак. В ходе исследования ученые изучали влияние нарушений сна и утреннего кофе на разные метаболические маркеры. Результаты показали, что одна бессонная ночь или ночь с некрепким сном не очень пагубно влияет на метаболизм, а вот кофе, которым человек пытается взбодриться после тяжелой ночи - влияет на уровень глюкозы в крови.

Также сообщалось, в какое время лучше всего пить кофе. Так, ученые выяснили, что завтрак - не лучшее время для принятия ароматного напитка.