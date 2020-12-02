Ученые из Индии провели новые исследование и обнаружили, что употребление напитков из бумажных стаканчиков приводит к проблемам со здоровьем. Это происходит, так как контактируя с горячей жидкостью защитный слой выделяет микропластик и ионы тяжелых металлов, newsyou.info.

Эксперты использовали ультрачистую воду класса MilliQ, которую нагрели до температуры 85-90 градусов Цельсия, и налили в стаканчики. После этого их оставили на 15 минут. По прошествии времени специалисты исследовали емкость и обнаружили, что пластиковый слой выделил в жидкость 25 тысяч микрочастиц микропластика.

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"Если учесть, что зачастую человек употребляет 3 чашки горячего напитка в день, используя подобные стаканчики, то в результате этого ему придется проглотить 75 тысяч таких частиц", - сообщил руководитель проекта доцент Судха Гоэл.

При этом эксперты уверены, что стаканчики переносят ионы токсичных тяжелых металлов, а также опасные органические соединения, используемые в гидрофобном покрытии.

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