Чем опасны напитки из бумажных стаканчиков [ Редактировать ]
Ученые из Индии провели новые исследование и обнаружили, что употребление напитков из бумажных стаканчиков приводит к проблемам со здоровьем. Это происходит, так как контактируя с горячей жидкостью защитный слой выделяет микропластик и ионы тяжелых металлов, newsyou.info.
Эксперты использовали ультрачистую воду класса MilliQ, которую нагрели до температуры 85-90 градусов Цельсия, и налили в стаканчики. После этого их оставили на 15 минут. По прошествии времени специалисты исследовали емкость и обнаружили, что пластиковый слой выделил в жидкость 25 тысяч микрочастиц микропластика.
"Если учесть, что зачастую человек употребляет 3 чашки горячего напитка в день, используя подобные стаканчики, то в результате этого ему придется проглотить 75 тысяч таких частиц", - сообщил руководитель проекта доцент Судха Гоэл.
При этом эксперты уверены, что стаканчики переносят ионы токсичных тяжелых металлов, а также опасные органические соединения, используемые в гидрофобном покрытии.
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