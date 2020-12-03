В выходные дни, с 4 до 7 декабря, будет ограничено движение на Северном мосту.

Изменения в режиме работы переправы будут действовать с 21:00 пятницы до 12:00 понедельника в связи с проведением ремонтных работ в троещенском направлении.

Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполнят на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено.

Ранее мы писали, что в Киеве ограничивали движение по Южному мосту. на эстакаде проведут противоаварийные работы на одном из швов. Ремонтные работы будут выполняться в направлении правого берега.

К тому же, столичная горадминистрация начнет проводить реставрационные работы на мосту Патона. реставрацию главной переправы Киева должны завершить до 31 декабря 2025 года.

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