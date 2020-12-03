В четверг, 3 ноября, Верховная Рада Украины установила срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "За" проголосовали 289 народных избранников.

Этот документ уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено.

Законопроект восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. Также мы писали о том, что на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы

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