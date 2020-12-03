Домашній арешт після п'яти років у СІЗО. На Черкащині випустили обвинуваченого у вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Репортера закатували в лісі у квітні 2014 року. Підозрюваних затримали невдовзі після цього. На час слідства усіх п'ятьох тримали під вартою.

Допоки торік районний суд Городища, куди передали справу, не почав їх випускати одного за іншим. На яких підставах - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Поліція, спецтранспорт та десятки активістів - такий ажіотаж під стінами черкаського СІЗО спровокувало лише одне рішення Городищенського районного суду. Напередодні ввечері слуги Феміди вирішили випустити з-під варти одного з ключових фігурантів справи - Володимира Воронкова.

Такої "гуманності" від суддів товариш журналіста Олег Собченко не очікував.

Хоча за понад 5 років судової тяганини обвинувачених не раз намагались відпустити - то під заставу, то під домашній арешт. Та вдалося це зробити лише Городищенській колегії, якій справу передали півтора року тому. За цей час судді випустили всіх п'ятьох обвинувачених.

Олег Собченко, друг журналіста Василя Сергієнка:

Ще однією метою ось цих от звільнень, під заставу, домашній арешт, створення в цілому комфортних умов утримання для бандитів є руйнування слідства, яке ведеться ще по замовнику. Їм немає сенсу співпрацювати із слідством і давати свідчення якісь абсолютно.

Рік тому один з обвинувачених погодився співпрацювати зі слідством і свідчити проти своїх спільників. Але головуюча Городищенського суду Людмила Синиця розголосила цю інформацію прямо під час засідання.

Обвинувачений відмовився від співпраці, а суддя отримала від Генпрокуратури підозру.

Та попри це, суддя й далі очолювала колегію у справі Сергієнка. Ексначальник обласної поліції її останнім рішенням приголомшений. Докази на Воронкова та його затримання збирали та проводили за часів його керівництва.

Владислав Пустовар, колишній начальник ГУНП у Черкаській області:

Як мінімум там є фото із магазину, де він разом із іншою особою купують засоби, а саме - відра, мотузки, лопати за декілька днів до вчинення цього злочину. Я знаю, що в справі є достатньо доказів.

Свою причетність до викрадення та вбивства журналіста 5 років тому визнав і сам Воронков. Це кадри слідчого експерименту, де він у деталях показує і розказує про злочин.

Он по-моему лежал на боку на боку и лицом туда, а Федоров сидел вот так над ним и вот так душил, голова была вот здесь.

Адвокат Воронкова переконаний у законності рішення суду.

Володимир Романченко, адвокат Володимира Воронкова:

І європейський суд каже і верховний суд каже про те, що не може людина утримуватись безстроково під вартою до винесення рішення кінцевого суду.

Звільнення Воронкова із СІЗО так само несподіване, як і ухвалення рішення Городищенським судом. Доки поліція та активісти влаштовують штурханину, конвой проводжає обвинуваченого до машини адвоката і відряджає за місцем прописки до Києва.

Імовірність повернення Воронкова до СІЗО ще є - прокуратура вже готує папери на оскарження рішення Городищенського районного суду.