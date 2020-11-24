В Житомире, неадекватный мужчина ворвался в кабинет беременной женщины-врача и зверски ее избил. Потерпевшая была экстренно госпитализирована с сотрясением мозга и угрозой беременности. Об инциденте сообщает "ТСН".

Стоит отметить, что причиной побоев стал отказ медика подписывать с мужчиной декларацию, из-за его неадекватного поведения.

Да, я ему отказала после его угроз, что, мол, "я тебя убью, ты здесь работать не будешь, ты отсюда не выйдешь

Как рассказала Санчина, во время обычного приема пациентов в кабинет ворвался мужчина, который уже несколько месяцев ее преследовал. Без объяснений он снял с себя маску, начал плеваться, а потом схватил за халат.

Тянет меня через все столы, бросает стул в медсестру, хватает меня, тянет и бросает на пол, я ударилась головой

Женщтна отметила, что едва смогла вытащить из сумочки газовый баллончик и прыснуть в лицо нападающему. На крики и шум прибежали коллеги из соседних кабинетов. Мужчине удалось убежать.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего, которым оказался 50-летний местный житель.

Стоит отметить, что потерпевшая сейча находится в гинекологическом отделении из-за угрозы беременности после избиения.

Соседи мужчины рассказали, что он и дома ведет себя неадекватно и издевается над матерью пенсионеркой, отбирает у нее деньги.

У него мать-пенсионерка, он нигде не работает, сидит на ее пенсии. Он и ее грызет, там и мать бедная

Напомним, ранее два курьера Glovo устроили дебош на дороге, избили мужчину.