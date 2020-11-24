В Житомире пациент зверски избил беременную женщину-врача [ Редактировать ]
В Житомире, неадекватный мужчина ворвался в кабинет беременной женщины-врача и зверски ее избил. Потерпевшая была экстренно госпитализирована с сотрясением мозга и угрозой беременности. Об инциденте сообщает "ТСН".
Стоит отметить, что причиной побоев стал отказ медика подписывать с мужчиной декларацию, из-за его неадекватного поведения.
Да, я ему отказала после его угроз, что, мол, "я тебя убью, ты здесь работать не будешь, ты отсюда не выйдешь
Как рассказала Санчина, во время обычного приема пациентов в кабинет ворвался мужчина, который уже несколько месяцев ее преследовал. Без объяснений он снял с себя маску, начал плеваться, а потом схватил за халат.
Тянет меня через все столы, бросает стул в медсестру, хватает меня, тянет и бросает на пол, я ударилась головой
Женщтна отметила, что едва смогла вытащить из сумочки газовый баллончик и прыснуть в лицо нападающему. На крики и шум прибежали коллеги из соседних кабинетов. Мужчине удалось убежать.
Правоохранители оперативно установили личность нападавшего, которым оказался 50-летний местный житель.
Стоит отметить, что потерпевшая сейча находится в гинекологическом отделении из-за угрозы беременности после избиения.
Соседи мужчины рассказали, что он и дома ведет себя неадекватно и издевается над матерью пенсионеркой, отбирает у нее деньги.
У него мать-пенсионерка, он нигде не работает, сидит на ее пенсии. Он и ее грызет, там и мать бедная
Напомним, ранее два курьера Glovo устроили дебош на дороге, избили мужчину.
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