Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об установлении в Одесской области регионального языка - русского.

15 августа 2012 года Одесский областной совет принял решение №578 "О мерах по имплементации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" на территории Одесской области".

Документ определил, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным русский язык является региональным, что предусмотрено в Законе Украины "Об основах государственной языковой политики".

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины постановил, что Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" не соответствует Конституции.

"Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению", - заключили в Одесском суде.

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Ранее сообщалось, что 3 ноября Конституционный суд Украины рассмотрел представление о конституционности языкового закона и не смог принять решение.

Напомним, что в соседней Молдове 3 декабря приняли закон о статусе русского языка и разблокировали вещание российских каналов.