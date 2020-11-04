С 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления будут сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает правительственный портал.

Экзамен будет обязательным.

16 июля 2021 вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент должен подтвердить уровень владения украинским языком.

То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене.

Он также посоветовал таким кандидатам уже начать подготовку к экзамену.

Ранее в КСУ рассмотрели представление о конституционности языкового закона.