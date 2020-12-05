Криза через карантин - уже типове явище для бізнесу в усьому світі. Та особливо нищівна вона саме для дрібних підприємців. Вони потребують найбільшої підтримки, бо без неї шансів вижити майже не мають.

Так, бельгійські перукарі нарікають на дискримінацію з боку влади. Працівники б'юті-сфери обурені, що в сусідніх країнах їхні колеги працюють, а вони змушені досі бути закритими на карантин. Як реагує влада країни та чи готова вона підтримати малий бізнес

Попри світло у вітрині цього перукарського салону - насправді він зачинений. Його власник Тоніо приходить сюди щотижня, аби забрати листи з платіжками та перевірити, чи все нормально працює.

Тоніо Жерарі, перукар:

Приходжу трохи розвіятись, а коли зможу працювати і як довго витримаю без допомоги - хтозна. Є ті, хто закрився взагалі, хтось витриваліший - подивимось.

Під час першого локдауну, навесні всі перукарські салони отримували допомогу від регіону - 4 тисячі євро, щоб сплачувати оренду приміщення та інші рахунки. Надійшла тоді вона блискавично швидко - менше ніж за місяць після вимоги закритись. Цього разу - тиша, - нарікає Тоніо.

Тоніо Жерарі, перукар:

Уже закінчився листопад - тобто цілий місяць, плюс кілька днів як ми зачинені - але й досі нічого не отримали.

Другу хвилю локдауну в Бельгії оголосили 1 листопада. І тоді як 1 грудня магазини знову відкрилися, салони краси та ресторани - досі не працюють. Проте це не означає, що їх залишили сам на сам з фінансовими проблемами, - запевнили урядовці. Просто цього разу процедури нарахування допомоги стали більш персоналізованими і, відповідно, ускладнилися.

Барбара Траште, секретар управління економіки Брюсселя:

Ми намагаємось закрити це питання якомога швидше, утім, процедури вимагають часу. Є виплати, які варіюються залежно від виду фіксованих витрат на діяльність того чи іншого підприємця - залежно від того, чи він змушений був повністю зупинити роботу, чи нічого взагалі не продає і чи є у нього постійні платежі, які треба сплатити за будь-яких обставин.

Програм допомоги бізнесу малому чи великому у Бельгії чимало. Це і щомісячні виплати мінімальної зарплати підприємцям, і відтермінування податків, і програми, що дозволяють компаніям оформляти працівників як тимчасових безробітних, при цьому всі витрати бере на себе держава. Під час першого локдауну для отримання допомоги вимагалося подати максимально просту онлайн-заявку.

Наталі Мюйль, міністр зайнятості Бельгії:

Схема тимчасового безробіття, яку ми вдосконалили і зробили майже автоматичною, допомогла врятувати чимало робочих місць. Понад мільйон людей були оформлені як тимчасово безробітні - це приблизно третина працівників приватного сектору. І приблизно стільки ж приватних підприємців були змушені тимчасово закритися, і вони отримали допомогу, щоб вистояти в цей період.

З осені для того, щоб отримати державну допомогу, компаніям та приватним підприємцям потрібно вже демонструвати певні втрати прибутків. І для тих, хто потребує суттєвішої допомоги, уряд допомагає в переговорах із банками щодо отримання кредитів.

Порятунок бізнесу - як великого, так і малого - для бельгійської влади під час коронавірусу є першочерговим питанням. Адже податки тут часто сягають більше ніж 50%, і втрачати платників - надто згубно для економіки. Краще зараз їх максимально підтримати, аби завтра не залишитись без годувальників.