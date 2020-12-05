Верховная Рада на следующей неделе может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Это реально. Я не вижу тут ничего, что выходит за рамки практики этого года. Мы во время коронавируса часто собирались на внеочередные заседания. Нужно три дня, чтобы собрать Верховную Раду. Если подписные листы будут в понедельник и вторник, мы в конце недели сможем собраться без проблем.

В соответствии с календарным планом четвертой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва, с 7 до 11 декабря народные депутаты Украины должны работают в комитетах, временных специальных комиссиях и депутатских фракциях.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что в нынешнем году украинский парламент может обойтись без традиционной "бюджетной ночи".

Что такое "бюджетная ночь"? Это не просто то, что депутаты работают ночью. Плохо то, что депутаты голосуют за то, что не понимают в законе. Во время "бюджетной ночи" вносятся какие-то правки, к которым есть много вопросов. Депутаты, голосуя ночью за проект бюджета, не понимают его окончательного текста и не могут дать оценку правкам. Соответственно, проходят решения, вызывающие вопросы и являющиеся коррупционными.

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Напомним, что в проекте госбюджета-2021 год, который передали в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен. Таким образом дефицит составит 236 миллиардов гривен.

Бюджет построен на курсе 29 гривен 10 копеек за 1 доллар США.

На вакцинацию от COVID-19 в главном финансовом документе заложили 15,1 млрд гривен.