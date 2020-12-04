Вакцина от COVID-19 будет эффективной для преодоления пандемии только в сочетании с действующими ограничениями. Поэтому их не стоит снимать во время процесса вакцинации. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебреисус во время брифинга.

Он отметил, что именно вместе вакцинация и карантин могут снизить уровень передачи заболевания.

"Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать - вакцинация не означает искоренения COVID-19, - отметил он. - Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи", - сказал Гебреисус.

Напомним, что в Украине завершился режим карантина выходного дня.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

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