Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon 2, на борту которого находится поставка для Международной космической станции (МКС).

Прямая трансляция запуска велась онлайн, сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Ракету запустили со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, 6 декабря в 18:17 по киевскому времени.

Отмечается, что это первый полет обновленного грузового корабля Dragon 2 по коммерческой программе снабжения Международной космической станции.

Среди груза корабля находятся клетки мозга и COVID-аппарат.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила перший регулярный рейс на МКС.

Также мы писали о том, что на МКС собрали "исторический" урожай. Бортинженер МКС Кейт Рубинс собрала редис в специальной камере Advanced Plant Habitat (APH). Астронавт тщательно завернула каждое из 20 растений и поместила их в холодное хранилище. Образцы передадут на Землю в 2021 году.

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