SpaceX отправила в космос оружие против коронавируса [ Редактировать ]
Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon 2, на борту которого находится поставка для Международной космической станции (МКС).
Прямая трансляция запуска велась онлайн, сообщается на странице SpaceX в Twitter.
Ракету запустили со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, 6 декабря в 18:17 по киевскому времени.
Отмечается, что это первый полет обновленного грузового корабля Dragon 2 по коммерческой программе снабжения Международной космической станции.
Среди груза корабля находятся клетки мозга и COVID-аппарат.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила перший регулярный рейс на МКС.
Также мы писали о том, что на МКС собрали "исторический" урожай. Бортинженер МКС Кейт Рубинс собрала редис в специальной камере Advanced Plant Habitat (APH). Астронавт тщательно завернула каждое из 20 растений и поместила их в холодное хранилище. Образцы передадут на Землю в 2021 году.
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