В украинских больницах снижается число пациентов с коронавирусной болезнью. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи человек меньше, чем на позапрошлой.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший... На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы", - отметил глава Минздрава.

По его словам, причиной положительной динамики является выполнение противоэпидемических мероприятий.

"Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня... сработал. И это мы видим по цифрам. Как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных", - подчеркнул Степанов.

Он также добавил, что в Минздраве рассчитывали на снижение до 20% от количества заболевших, но такой максимальный эффект не получили.

Напомним, в Украине резко упало число зараженных COVID-19. Также мы писали о том, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса.

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