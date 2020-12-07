В Украине снижается число госпитализированных с COVID-19 [ Редактировать ]
В украинских больницах снижается число пациентов с коронавирусной болезнью. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи человек меньше, чем на позапрошлой.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Есть еще один показатель, который тоже для нас важнейший... На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 тыс. 100 человек. В отличие от позапрошлой недели, где были госпитализированы 11 тыс. 606 человек. То есть, на полторы тысячи меньше пациентов были госпитализированы в наши больницы", - отметил глава Минздрава.
По его словам, причиной положительной динамики является выполнение противоэпидемических мероприятий.
"Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня... сработал. И это мы видим по цифрам. Как по количеству заболевших, так и по количеству госпитализированных", - подчеркнул Степанов.
Он также добавил, что в Минздраве рассчитывали на снижение до 20% от количества заболевших, но такой максимальный эффект не получили.
Напомним, в Украине резко упало число зараженных COVID-19. Также мы писали о том, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса.
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