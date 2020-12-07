В Одессе нетрезвый водитель внедорожника направил своего стального коня в подъезд жилого дома.

Происшествие случилось ночью. Автомобиль ехал по дороге с выключенными фарами. После остановки у мужчины были невооруженным глазом заметны признаки алкогольного опьянения.

Впоследствии, мужчина, чтобы избежать ответственности, предложил полицейскому взятку в размере 4 тысяч гривен. Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности. Через несколько минут водитель быстро тронулся с места и начал убегать.

Отмечается, что после столкновения с многоэтажкой нарушитель попытался покинуть место ДТП, скрывшись от правоохранителей, но те оказались куда прытче и задержали водителя.

Читайте также, в Киевской области автомобиль врезался в электричку. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он не мог объяснить, как его автомобиль оказался на железнодорожных путях.

Кроме того, в Киеве автомобиль "влетел" в остановку с людьми. В результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.