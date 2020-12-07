В порту английского города Портсмут авианосец Prince of Waves внезапно наполняться водой.

Стоимость нового участника британских Военно-морских сил составляет 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Инцидент произошел из-за попадания воды в отсеки машинного отделения.

Отмечается, что на военном судне из строя вышла система пожаротушения, что и привело к затоплению отделения в течении суток. Ремонт поврежденного судна займет несколько месяцев и обойдется военным в достаточно кругленькую сумму.

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 млрд фунтов... снова встал на дорогостоящий ремонт после того, как тонны воды, вышедшей из строя системы пожаротушения, залили машинное отделение и системы энергообеспечения корабля.

Более 3 000 000 000 фунтов! pic.twitter.com/da64SuLCUE — Armen Astvatsatryan (@ugolokdoktora) December 7, 2020

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Кроме того, ученые создали самый маленький корабль в мире. Кораблик насчитывает всего 30 микрометров (0,03 миллиметра) от носа до кормы и мог бы поместиться в человеческом волосе, толщина которого в два-три раза больше.

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