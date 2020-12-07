З найвищою явкою і з мінімумом порушень. У Кривому Розі другий тур місцевих виборів виграв кандидат від опозиції. І попри те, що звідти родом президент, представник провладної політсили - програв. Більше розкажуть мої колеги.

35% становила явка на виборах у Кривому Розі. Так активно жителі міста за мера не голосували ще ніколи. За крісло очільника там боролися кандидати від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов та від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик. Не зволікали дільничні комісії з підрахунком голосів, перші протоколи міська ТВК отримала опівночі.

Валентин Орлов, голова Криворізької міської територіальної виборчої комісії:

Перший - Павлов Костянтин Юрійович 8 184, другий - Шевчик Дмитро Володимирович 5 833.

Розрив між кандидатами, за попередніми підрахунками, - 17%. За Костянтина Павлова від "Опозиційної платформи - За життя" віддали свої голоси 58% виборців. Він перемагає на трьохстах (300) дільницях. А його опонент - "Слуга народу" Дмитро Шевчик - лише на п'яти. За нього проголосували понад сорок один відсоток (41%) виборців. Контролювали перегони у Кривому Розі й міжнародні спостерігачі. Стверджують - порушень, які б вплинули на результат волевиявлення, не було.

Нейтан Гілл, депутат Європарламенту VIII і IX скликань від Великої Британії:

Ми вважаємо, що правильний та швидкий, без зволікань, підрахунок голосів та оголошення нового міського голови - дуже важливий процес для містян.

І вже у штабі кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтина Павлова заявлять про пораховані 100% протоколів. З усіх двохсот дев'яноста чотирьох (294) дільниць з мокрими печатками.