У Кропивницькому вихователі Центру комплексної реабілітації для дітей з особливими потребами разом зі своїми вихованцями шиють захисні маски. Кожна з них оздоблена авторським малюнком. Виготовляють їх на продаж та під замовлення.

За отримані кошти планують закупити нове обладнання для реабілітації. У такий спосіб Кропивницький центр долучився до Всеукраїнської акції "Щедрий вівторок", мета якого зробити благодійність - популярною.

Захисні маски: зі сніжинками, казковими героями, сніговичками та з петриківським розписом. Такий хенд-мейд роблять у Кропивницькому центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.

Віталя, ми з тобою будемо виготовлять деталі для маски. Що потрібно нам для цього? Шаблон і ми його обведемо, притримую рукою шаблон, отак, цією ручкою. Давай, обведемо по контуру. Обводь, не спіши, молодець.

У кожному етапі роботи беруть участь особливі дітки, а вихователі - допомагають.

Ось Віталік вирізав такий шаблон, ми з Дашенькою, цей шаблон будемо прасувати.

Розписують ці вироби вручну.

Це новорічний дизайн на сьогоднішній день, ось такі гарні сніговички, сніжинки, ще багато масок ми розмальовували в техніці Петриківського розпису.

Таку маску можна носити кілька тижнів, - запевняють у центрі. Виготовляють їх з бавовни, а фарби - екологічно чисті.

Наталя Муха, вихователька КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю":

Ось так розмальовуємо, сушимо, прасуємо і цю маска можна прати при 30 градусах. І разів 30 можна користуватися цією маскою.

Робота над масками - це передусім реабілітація вихованців.

Тетяна Васильєва, вчителька трудового навчання КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю":

Кожного тижня ми працюємо з дітьми, залучивши їх до такої діяльності, тому що діти завжди долучаються з нами до роботи, в якій би ми не брали участь - це їм дає і розвиток дрібної моторики, і координації рухів.

Оригінальні захисні пов'язки почали продавати через інтернет. І вони таки припали до смаку не лише жителям Кропивницького. Наразі замовлення надходять з інших міст України, і навіть з-за кордону.

Лілія Місюня, директорка КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю":

Ми третій рік поспіль долучаємось до Всеукраїнської акції "Щедрий вівторок" і ми формуємо у суспільства у людей культуру благодійності. От ми робимо ці маски, поставили їх на продаж і збираємо кошти на певне реабілітаційне обладнання і спонукаємо цим людей робити добрі справи.

На отримані кошти в центрі планують придбати нову сенсорну доріжку.