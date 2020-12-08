28-летняя жительница Британии, работница бара Даниэла Адамс узнала о своей первой беременности за четыре часа до родов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на боль в животе. Британка считала, что причинами недуга могли быть запор, аппендицит или почечные камни. Однако УЗИ показало, что она на девятом месяце беременности. После этого женщину перенаправили в другую больницу.

От новости, что она станет матерью, женщина расплакалась. Ведь ранее Даниэле и ее 36-летнему партнеру Стюарту Муру сказали, что у них никогда не будет детей.

Через четыре часа после обследования ей экстренно выполнили кесарево сечение. У британки родилась здоровая девочка, ее назвали Мэйзи-Роуз Мур.

Даниэла сообщила новость о рождении дочери отцу ребенка по телефону, потому что его не пустили в больницу из-за карантинных ограничений.

"Я помню, как вернулась и сказала: "У меня девочка". Это было лучшее чувство в мире, которое сделало нас семьей. Она свела наши жизни вместе", - сказала новоиспеченная мама.

Ранее сообщалось, что сотрудница "Макдональдса" узнала о беременности в день родов. Женщина обратилась в больницу, так как ощутила необъяснимые судороги в животе. Врач предположил, что пациентка беременна, но Янг считала, что это невозможно: у нее не было никаких характерных признаков беременности и продолжались месячные.

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