Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более 20 миллионов жителей Украины нуждаются в прививке от коронавируса. Эти люди находятся в разных группах риска.

Общее количество людей, которые нуждаются в вакцинации, это категории граждан, которые входят в разные группы риска (или по профессиональному признаку, или по состоянию здоровья, или по возрасту)... Это более 20 миллионов граждан, которые точно нуждаются в прививке. И мы будем настаивать, и доказывать, что это очень необходимо.

При этом министр лично выступает против принудительной вакцинации.

Я не сторонник принудительной прививки. Я считаю, что надо максимально разъяснять, доказывать безопасность этих вакцин, которые мы будем использовать в Украине.

Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация. COVAX предлагает вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Novavax. Также в министерстве ведут переговоры и с другими производителями вакцин.

Также мы писали о том, что ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

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