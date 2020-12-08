Вакцина Bio Farma показала 97% эффективности [ Редактировать ]
Вакцина от COVID-19 государственной фармацевтической компании Индонезии Bio Farma показала эффективность 97%. Промежуточные испытания оказались более чем успешными.
Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, передает Reuters.
"Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца выявила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97%", - отметил Сетиаван.
Всего в испытаниях вакцины участвовали 1 600 человек. При этом Bio Farma не сообщила, сколько участников заразились во время испытаний.
Отмечается, что Bio Farma будет ждать полных результатов. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.
Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация. COVAX предлагает вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Novavax. Также в министерстве ведут переговоры и с другими производителями вакцин.
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