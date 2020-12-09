Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 предприятий "Укроборонпрома" на приватизацию. Их передали Фонду государственного имущества.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря.
В пояснительной записке отмечается, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.
Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен.
Напомним, 3 декабря Зеленский назначил экс-главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева новым директором концерна "Укроборонпром".
Также сообщалось, что СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме".
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