В США стартовали испытания вакцины от коронавируса компании Moderna на подростках. Первые участники испытания получили прививки, сообщает censor.net.

Исследование проводится в сотрудничестве с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

"Наша цель - собрать данные весной 2021 года, которые будут способствовать использованию мРНК-1273 подростками до начала учебного года в 2021 году", - заявил главный исполнительный директор Стефан Бансель.

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Компания намерена привлечь к исследованию 3 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Участникам будет сделано две прививки с интервалом в 28 дней.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что до конца марта изготовит 145 млн доз вакцины от коронавируса. Отмечается, что в этот период препаратом планируется вакцинировать до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны.

Для иммунизации нужно сделать две прививки одному человеку с интервалом в четыре недели.

Также мы писали о том, что Moderna заявила о 100% эффективности вакцины при тяжелых случаях COVID-19.

Напомним, в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

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