Антон Геращенко заболел COVID-19 [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, стало известно, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заболел коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, болезнь протекает в легкой форме.
"Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в наиболее необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить. Я его (коронавирус - ред.) переношу в легкой форме и члены моей семьи также", - сказал Геращенко.
Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.
Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За сутки зафиксировали вирус у 10 811 человек
Украина вскоре получит пробную первую партию вакцины от коронавируса
В Черниговской области наблюдается критичная ситуация с "ковидными" больницами
В понедельник, 7 декабря, в Украине зафиксировали спад числа больных коронавирусом