В четверг, 10 декабря, стало известно, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заболел коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

"Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в наиболее необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить. Я его (коронавирус - ред.) переношу в легкой форме и члены моей семьи также", - сказал Геращенко.

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Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.

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