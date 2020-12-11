Жизнь без маски представить уже совсем сложно. А многие нашли выгоду в таком "аксессуаре". В холодную погоду ходить по улице в маске теплее. Однако врачи рассказали, можно ли в мороз надевать маску. Так, медик Елена Белова не советует пользоваться маской на улице в мороз.

По ее словам, маска на улице в мороз быстро намокает и охлаждается. Надевать ее стоит только в местах скопления людей.

Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего инструктажа по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что если маска влажная, ее надо снять и выбросить.

Врач-инфекционист Николай Малышев солидарен с коллегой и тоже считает, что маски на морозе абсолютно не нужны.

На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких.

Если вы хотите согреться, лучше наденьте на шею шарф, а не маску на лицо.

Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине. Отметим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.

Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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