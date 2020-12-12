Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на брифинге 12 декабря, прокомментировал скандал, который возник после смерти николаевского семейного врача Галины Колянчиковой от коронавируса и заявил, что ее семье обязательно должны выплатить денежную компенсацию.

Степанов добавил, что его очень сильно возмутила данная ситуация и он решил разобраться.

Мы взяли этот вопрос на контроль и начали общаться с местными властями. К представителям комиссии ходили работники Гоструда, Соцстраха, эпидемиологи, представители городского управления здравоохранения и Центра первичной медико-санитарной помощи. Выяснилось, что некоторые члены комиссии имели личный конфликт с врачом. Но после того в Областной государственной администрации выяснили все обстоятельства.

Читайте также Степанов рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине

Степанов добавил, что после этого была создана новая комиссия, которая выяснила, что смерть врача связана с его профессиональной деятельностью и семье просто обязаны выплатить денежную компенсацию в обязательном порядке.

Семья погибшего врача должна получить компенсацию порядка 1,5 млн грн

Министр также добавил, что для выяснения обстоятельств смерти врача была создана новая комиссия, так как предыдущая приняла совсем иное решение и утверждала, что инфицирование врача не было связано с ее профессиональной деятельностью, но это не является правдой, так как выяснилось, что некоторые члены комиссии имели личный конфликт с врачом.

Решение о невыплате компенсации приняли члены комиссии, которые пришли к выводу, что инфицирование врача не было связано с ее профессиональной деятельностью. Представители амбулатории, где она работала, мотивировали это тем, что она заразилась от мужа, врача-хирурга

Как ранее сообщалось, Максим Степанов назвал число госпитализированных больных COVID-19 в Украине, их 27 тыс. 708 человек.

Читайте также, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более 20 миллионов жителей Украины нуждаются в прививке от коронавируса. Эти люди находятся в разных группах риска.