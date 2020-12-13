Чтобы добиться избрания главы Запорожской ОГА Виталия Боговина (кандидата от партии «Слуга народа») председателем Запорожского облсовета, власть пошла на нарушение процедуры тайного голосования. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Запорожского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Матвиенко.

"Каждому депутату, который должен был голосовать за Боговина, раздали номера, которые они должны были поставить в бюллетене. Нам стало об этом известно, и перед голосованием я подал соответствующее заявление в полицию. Однако они все равно пошли на это, и когда были вскрыты урны для голосования, оказалось, что из 40 бюллетеней, отданных за Боговина, около 35 были с цифрами", – сообщил Павел Матвиенко.

Более того, на нарушения пошла и счетная комиссия, – отметил депутат.

"Для избрания председателя облсовета необходимо 43 голоса, поэтому счетная комиссия, находящаяся под контролем власти, отказалась устанавливать результаты выборов. А зампредседателя счетной комиссии дважды пытался украсть документацию и убежать из зала", – рассказал оппозиционер.

Запорожские депутаты от ОП-ЗЖ выступили с заявлением, в котором подчеркивают, что подобные действия со стороны представителей провластной партии и примкнувших к ним депутатов – это предательство по отношению к избирателям.

"Депутаты, которым люди выразили своё доверие, не имеют морального права идти на подлог и нарушение законов. Мы зафиксировали на видео и сфотографировали каждый бюллетень с номером, создали депутатскую комиссию, опечатали документы и передали их на хранение в сейф аппарата Запорожского облсовета. После этого я подал уже второе заявление в полицию о совершении преступления и нарушении тайны голосования. Искренне надеюсь, что следующее голосование пройдет с соблюдением закона, всех демократических процедур и норм регламента", – резюмировал Павел Матвиенко.

Напомним, в работе сессии Запорожского областного совета объявлен перерыв до 15 декабря.