Нынешний губернатор Виталий Боговин, претендующий на пост председателя Запорожского областного совета, не набрал необходимого количества голосов. Об этом свидетельствуют фотофакты документов счетной комиссии, обнародованные на партийной странице Запорожской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Facebook.

Даже при всех фальсификациях кандидат от «слуг» Виталий Боговин не набрал 40 голосов, при необходимых 43, и не имеет законного права претендовать на пост главы Запорожского облсовета. Более того, голосование проходило с нарушениями закона, под давлением и с манипуляциями.

"Каждому депутату, который должен был голосовать за Боговина, раздали номера, которые они должны были поставить в бюллетене. Нам стало об этом известно, и перед голосованием я подал соответствующее заявление в полицию. Однако они все равно пошли на это, и когда были вскрыты урны для голосования, оказалось, что из 40 бюллетеней, отданных за Боговина, 35 были с цифрами", – рассказал депутат Запорожского облсовета от ОП-ЗЖ Павел Матвиенко.

Представители ОП-ЗЖ уже подали заявления в полицию о нарушениях, допущенных во время голосования, и требуют привлечь к ответственности всех нарушивших закон, чтобы остановить фальсификации при избрании руководителя области.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что слуга олигархов Боговин потерял моральное право претендовать на пост председателя областного совета.

"Мы требуем от правоохранительных органов дать правовую оценку фактам махинаций и нарушения закона при голосовании на выборах председателя Запорожского областного совета. Заказчики, кураторы и исполнители этого преступления должны понести определенное законом наказание", – говорится в заявлении партии.

Напомним, 11 декабря состоялось первое заседание новоизбранного облсовета, на котором должны были избрать руководство области. Однако из-за желания власти сделать главой Запорожского областного совета губернатора от "слуг" Виталия Боговина демократическая процедура голосования была сорвана. Но даже при всех "стараниях" власти депутаты, что называется, «прокатили» губернатора. Следующее заседание назначено на 15 декабря.