"Східний експрес" прибув до Сінгапура. У мегаполіс привезли легендарний потяг, який понад століття тому курсував між Парижем і Стамбулом. Тоді він був символом розкоші й надихнув Агату Крісті на створення детективного роману "Вбивство у Східному експресі".

Нині до вагонів класу люкс водять екскурсії. Зберегли оригінальні меблі, посуд, газети й інші предмети інтер'єру. Виставка "Східний експрес" пробуде в Сінгапурі пів року, далі - вирушить до Китаю.

Агнес Ло, відвідувачка "Східного експресу":