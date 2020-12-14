"Східний експрес" завітав до Сінгапура [ Редактировать ]
"Східний експрес" прибув до Сінгапура. У мегаполіс привезли легендарний потяг, який понад століття тому курсував між Парижем і Стамбулом. Тоді він був символом розкоші й надихнув Агату Крісті на створення детективного роману "Вбивство у Східному експресі".
Нині до вагонів класу люкс водять екскурсії. Зберегли оригінальні меблі, посуд, газети й інші предмети інтер'єру. Виставка "Східний експрес" пробуде в Сінгапурі пів року, далі - вирушить до Китаю.
Агнес Ло, відвідувачка "Східного експресу":
Зануритися в атмосферу Європи минулого століття - це унікальний досвід. Він робить історію наочнішою. У сучасному Сінгапурі серед хмарочосів і офісів такого ніде більше не знайдеш.
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