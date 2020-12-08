Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда в аптеках Украины появится вакцина. Так, в широком доступе лекарство будет не раньше осени 2021 года.

"Надо отметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - сказал он.

Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация. COVAX предлагает вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Novavax. Также в министерстве ведут переговоры и с другими производителями вакцин.

Также мы писали о том, что ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

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