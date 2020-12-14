Бизнесу и людям нужна реальная поддержка власти, а не ее пустые обещания. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на заседании Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 14 декабря.

Он подчеркнул, что в условиях эпидемии и кризиса власть не оказывает достаточной поддержки людям и предприятиям и недофинансирует даже медицину.

"Власть нарушила свои обещания о выплате доплат медикам, допустила нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с эпидемией. Бизнес и те, кто потеряли работу, вместо поддержки получили постоянные запреты", – сказал Юрий Бойко.

Политик акцентировал, что при введении жесткого карантина, который анонсирован правительством, нельзя бросать людей и предприятия наедине со своими проблемами. Поэтому ОП-ЗЖ настаивает на увеличении финансирования медицины, повышении социальных стандартов, моратории на повышение коммунальных тарифов и действенной помощи реальному сектору экономики и регионам.

"Мы требуем прекратить нецелевое использование бюджетных средств. Деньги должны направляться на борьбу с эпидемией, поддержку людей, предприятий и регионов. Медицина должна финансироваться своевременно и в полном объеме. Для выполнения всех этих задач ОП-ЗЖ внесла в парламент весь пакет необходимых законопроектов. Наша обязанность – защитить украинские семьи от нищеты", – подчеркнул Юрий Бойко.