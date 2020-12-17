Вакцинация от коронавируса: в Евросоюзе назвали феноменальные сроки [ Редактировать ]
Общеевропейские прививки от коронавирусной инфекции разработкой от Pfizer и BioNTech граждане начнут получать с 24 декабря.
Вакцинация стартует с Германии, после чего другие страны ЕС хотят последовать ее примеру и иметь возможность получить препарат в кратчайшие сроки.
В Германии мы начнем, если одобрение придет, как и планировалось, 27 декабря. Другие страны ЕС хотят иметь возможность начать и хотят начать с 27 декабря.
Отмечается, что как член Евросоюза правительство Германии должно ждать, пока препарат получит оффициальную лицензию.
Ранее мы писали, что Израиль начинает вакцинацию от COVID-19. Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, спасатели, сотрудники скорой помощи.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым, чтобы Украина получила первые партии вакцины от коронавируса в январе.
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