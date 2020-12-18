В пятницу, 18 декабря, в Харькове приняли решения назначить Днями траура по погибшему мэру Геннадию Кернесу 17 и 18 декабря. В эти дни в городе не будет концертов и приспустят флаги.

Отметим, что Геннадия Кернеса похоронят 22-24 декабря (в зависимости от того, когда его транспортируют из Германии в Харьков) на Почетной аллеи на кладбище на Пушкинской.

Отпевание будет в Благовещенском соборе, похоронная церемония - в Оперном театре.

Мероприятия планируют провести с 9:00 до 13:00. В это время в городе будут перекрывать часть улиц.

Тем временем, на сайте президента Украины появились две петиции - установить памятник Геннадию Кернесу в центре Харькова и присвоить ему звание Героя Украины.

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

Ранее сообщалось, что в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур.

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