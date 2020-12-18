Жительницу Колумбии Милейдис Алдана, получившую кличку "убийца сов", расстреляли возле ее дома в городе Коросаль. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 13 декабря, возле дома "убийца сов" остановился мотоцикл с двумя мужчинами. Они дождались, когда девушка вышла на улицу, и выпустили в нее всю обойму из пистолета.

21-летнюю жертву отвезли в больницу члены ее семьи, но медики лишь констатировать смерть - в нее попали шесть пуль.

В июне этого года Милейдис Алдана шокировала сеть, выложив страшный ролик, в котором жестоко убивает живую сову (белая сипуха), отрубая ей голову. Потом живодерка, улыбаясь, позировала с трупом птицы. Ужасные фото она выложила в соцсети.

Видео вызвало огромный резонанс в странах Южной Америки. Девушку допросили в полиции, а прокуратура выдвинула ей обвинения в жестоком обращении с животными.

Колумбийке неоднократно угрожали расправой в соцсетях. Новость о смерти живодерши в интернете встретили всеобщим восторгом и похвалами в адрес ее убийц.

Напомним, что в Запорожской области жители устроили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными. Их избили и сожгли им дом и автомобиль.