На фоне коррупционных скандалов с тендерными закупками на высших уровнях власти, начали поступать похожие коррупционные сигналы и из регионов.

В Славянске, Донецкой области, заместитель городского головы Андрей Рубан подал заявление в прокуратуру, полицию и Государственное бюро расследований области о подозрении в халатности и коррупции на тендерах со стороны мэра города Вадима Ляха и его ближайшего окружения.

Заместитель мэра проанализировал ряд тендеров на капитальный ремонт и строительство, проведенных городским советом, и нашел подозрительную взаимосвязь – все их, несмотря на явно завышенную стоимость работ, выиграла одна и та же компания.

"Если проанализировать тендерные закупки городского совета можно найти в них много подозрительных странностей. Так, в тендерах на капитальный ремонт различных объектов Славянска, в частности "Прозорого офиса" и двух больниц, на которых постоянно пиарится Вадим Лях, систематически побеждала компания, которая выставляла самую высокую стоимость работ. Такая же ситуация и с тендерами на ремонт дорог, в котором принимают участие одни и те же компании, имитирующие борьбу. Но даже при этом тендерный комитет умудряется выбирать победителя с самым высоким предложением, как в случае с капремонт дорожного покрытия по улицам Мостовой и Гагарина, где победила компания с предложением почти на 2 миллиона гривен выше, чем у конкурентов. Не менее интересная и ситуация с реконструкцией стадиона Скиданова, когда через короткое время после завершения тендера, компании победителю были перечислены дополнительные 15,4 миллионов гривен на проведение, якобы добавочных работ на объекте", – отметил заммэра Славянска Андрей Рубан.

По его словам, только по этим пяти тендерам городской бюджет Славянска переплатил более 20 миллионов гривен.

"Анализ тендерного поведения горсовета под руководством Вадима Ляха показывает как массу переплат – на закупках топлива, на благоустройстве, на ремонтных и строительных работах, так и занижение стоимости, когда речь идет об аренде земли, принадлежащей городскому совету. По этим фактам уже открыто одно уголовное дело, и после моего очередного обращения в органы правопорядка, я уверен, будет открыто еще не одно. Ущерб, который был причинен городу такими непрозрачными закупками, сложно посчитать, но его точно хватило бы, чтобы решить большинство существующих городских проблем", - отметил Андрей Рубан.