Противник продовжує порушувати режим тиші вогню на Донбасі. Цієї доби стріляли з гранатометів поблизу населеного пункту Піски та на Приазов"ї. Постріли були неприцільними, тож українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат та поранень немає. Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Світлодарська дуга - ланка оборони між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Кілометри окопів, опорних пунктів і бліндажів. Дистанція до супротивника тут різна - але бойовики останнім часом її скорочують.

"Таксист", військовослужбовець Збройних сил України:

Почали ходити часто, приближатись, спостерігають. Буває простріли роблять. Позавчьора під час мого чергування, чотири черги пустили. В сторону поста. Про що ми доповіли, але відповідно вогонь у відповідь не відкривали.

Вояк розповідає: бойовиків було четверо, і якби прозвучала команда - їх би накрили перехресним вогнем. Але ж перемир'я тож не можна. Є і ще одна небезпека - снайпери. Це вже позиції поблизу Горлівки. Тут ворожий снайпер на днях поцілив у коштовну камеру спостереження, високої роздільної здатності. Постріл був дуже професійним, запевняють вояки.

"Степ", військовослужбовець Збройних сил України:

Працюють снайпера - по нашому обладнанню, по наших камерах відеоспостереження, які вони знищили. З такої відстані попасти це треба мати серйозне обладнання, а для нього потрібні серйозні люди.

І такі групи за власної ініціативи не працюють. Лише по команді. Крім того, бойовики періодично застосовують гранатомети різноманітних систем.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Мабуть ротація проізошла, і із-за цього починаються бойові дії. Гранатомети ручні, АГСи, ВОГи.

Минула доба взагалі була досить напружена. Щонайменше сім разів по армійцям відкривали вогонь, а ще бойовики застосовували розвідувальні дрони.