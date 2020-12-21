В Украине резко падает число зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 6 545 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 970 993 инфицированных COVID-19. Из них - 586 268 выздоровели (5 106 - за минувшие сутки), при этом 80 больных за сутки умерли.
Ранее мы писали, что Минздрав обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Анализы на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции.
Кроме того, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
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