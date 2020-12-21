Кабинет министров Украины продлил ФОПам срок подачи заявок на получение разовой помощи в размере 8 тыс. грн до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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Он отметил, что прием заявок на выплату 8 тыс. грн помощи для ФОПов и наемных работников, деятельность которых может быть приостановлена в период "карантина зимних каникул" в январе, начался с понедельника, 14 декабря.

На сегодня заявки через портал "Дія" успешно оформили уже более 261 тыс. украинцев.

"Чтобы этой программой смогло воспользоваться максимальное количество украинцев, на этой неделе Правительство поддержало решение продлить срок приема заявлений до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Правительство Украины одобрило закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Podrobnosti.ua писали о том, как получить деньги от государства.

Также сообщалось, что у Зеленского отреагировали на протест ФОПов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании координационного совета, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.

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