Курс британского фунта стерлингов по отношению к американскому доллару стремительно падает из-за выявления в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса. Страны во всем мире массово приостанавливают транспортное сообщение с Великобританией.

Английская национальная валюта уже в начале дня "просела" на 2% и сейчас торгуется на уровне $1,32 за фунт. Дорожает и евро: сейчас фунт стоит 1,08 евро, упав на 1% по отношению к европейской валюте.

"Лихорадит" и российский рубль. На Московской бирже курс доллара в ходе торгов вырос на 3,3%, до 75,8 рубля, курс евро - на 1,4%, до 91,11 рубля.

Центробанк России повысил на 22 декабря официальный курс евро до 91 рубля (+1,18 руб.), а курс доллара до 74,67 рубля (+1,36 руб.).

Российская валюта падает вслед за мировыми котировками нефти. Февральские фьючерсы на нефть североморской марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизились на 4,32% - до $50 за баррель. Нефть сорта WTI также подешевела на 5% и торгуется по $46,6 за баррель.

Котировки "черного золота" обвалила мировая паника из-за более заразной мутации вируса COVID-19. Настороженные инвесторы ушли от рисков, что привело к падению на фондовых биржах и обвалу цен на нефть. Аналитики переживают, что страны начнут вводить более жесткие ограничения, и спрос на нефть снизится.

На фоне новостей о создании вакцин от коронавируса нефть последнее время дорожала, с начала ноября котировки выросли примерно на треть.

"Лихорадку" на мировых рынках лучше всех переносит криптовалюта. Биткоин установил новый рекорд и уже стоит $24 тысяч.