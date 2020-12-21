В понедельник, 21 декабря, в Офисе президента заявили о том, что большинство предпринимателей Украины, оформивших заявки для получения финансовой помощи из-за карантина с 8 января, получат помощь до конца текущего года.

Таких заявок насчитывают 300 тысяч штук.

Почти 300 тысяч заявок на получение пособия по предстоящему усилению карантинных мероприятий будет удовлетворено до конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение "Дія".

Все выплаты должны осуществить до начала локдауна 8 января.

Начало года - это всегда выходные в связи с праздниками. Мы все знаем, что государственные учреждения работают достаточно медленно. У нас 710 тысяч ФОП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 21 декабря правительство начинает выплачивать материальную помощь предпринимателям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января

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По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, ежедневно поступает до 50 тысяч заявок на получение помощи.

Напомним, ранее Правительство Украины одобрило закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Podrobnosti.ua писали о том, как получить деньги от государства.

Также сообщалось, что у Зеленского отреагировали на протест ФОПов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании координационного совета, который должен наработать законодательные изменения, чтобы комплексно решить проблемы микробизнеса.

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