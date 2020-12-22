Реліквію виявили під час розкопок у середньовічному Мілевському монастирі.

Чеські археологи знайшли цвях із розп'яття Христа. Принаймні на це вказує напис на коробці, де лежав артефакт. Реліквію виявили під час розкопок у середньовічному Мілевському монастирі.

Дароносиця, яка містила цвях, виготовлена з цінного дерева не пізніше V століття. Разом з нею знайшли золотий хрест. Також поруч виявили останки людини та кістки тварин.

Католицький Мілевський монастир, заснований наприкінці VII століття, найстаріший у Південній Чехії.