У Чехії знайшли цвях із розп'яття Ісуса Христа [ Редактировать ]
Чеські археологи знайшли цвях із розп'яття Христа. Принаймні на це вказує напис на коробці, де лежав артефакт. Реліквію виявили під час розкопок у середньовічному Мілевському монастирі.
Дароносиця, яка містила цвях, виготовлена з цінного дерева не пізніше V століття. Разом з нею знайшли золотий хрест. Також поруч виявили останки людини та кістки тварин.
Католицький Мілевський монастир, заснований наприкінці VII століття, найстаріший у Південній Чехії.
по теме
Голова статуи, к сожалению, не сохранилась
Втілили незвичайну ідею медиків місцеві художники, а священники благословили. А також провели урочисту месу для вірян - на відкритому паркованні перед лікарнею
Внешний вид скульптуры сперва шокировал горожан, а потом и жителей всей России. Власти Нововоронежа согласились убрать "позорящий город" памятник
Постать святителя овіяна легендами, а його життя сповнене див - через святителя Миколая Господь явив безліч чудес, тож цей день чекають і дорослі, і діти
Усім охочим визначають наявність антигену в крові - для цього треба онлайн зареєструватися у центрі тестування