Євросоюз схвалив використання вакцини Pfizer-Biontech. Регулятор дозволив застосування препарату для людей у ​​віці від 16 років. Однак зазначив, що безпеку та ефективність сироватки продовжать контролювати.

Старт імунізаційної кампанії заплановано на 27 грудня. Вартість дози вакцини становитиме 15,5 євро - це майже 528 гривень.

Раніше щеплення проти коронавірусу таким засобом розпочали Велика Британія, США, Канада та Ізраїль. Україна очікує, що вдасться почати вакцинацію з медиків у лютому 2021 року.