У Євросоюзі схвалили використання вакцини Pfizer-Biontech [ Редактировать ]
Євросоюз схвалив використання вакцини Pfizer-Biontech. Регулятор дозволив застосування препарату для людей у віці від 16 років. Однак зазначив, що безпеку та ефективність сироватки продовжать контролювати.
Старт імунізаційної кампанії заплановано на 27 грудня. Вартість дози вакцини становитиме 15,5 євро - це майже 528 гривень.
Раніше щеплення проти коронавірусу таким засобом розпочали Велика Британія, США, Канада та Ізраїль. Україна очікує, що вдасться почати вакцинацію з медиків у лютому 2021 року.
по теме
На початку 2021 Італія планує побудувати 300 таких павільйонів. А до піку вакцинації їх має бути в країні півтори тисячі.
Готуються до масштабної вакцинації і в Європі. Для цього провели не менш масштабні тренування. У Бельгії влада ще не знає дати запуску кампанії, проте, де саме і як це відбуватиметься - уже визначилась
В Європі до масштабної вакцинації лише готуються. Для цього провели не менш масштабні тренування. У Бельгії влада ще не знає дати запуску кампанії, проте де саме та як це буде відбуватись - уже визначилась.
У МОЗ сподіваються, що епідемія піде на спад, коли Україна отримає першу партію вакцини
Людям з серйозними випадками алергії від вакцинації протиковідною сироваткою краще утриматися