Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 49,93 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,92%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,74 доллара за баррель, потеряв 2,77%.

Накануне цены на нефть упали примерно на 3%, поскольку более заразный новый штамм коронавируса, который спровоцировал закрытие большей части Великобритании, вызвал опасения по поводу более медленного восстановления спроса на топливо на фоне более жестких ограничений в Европе.

Ранее нефть Brent "рухнула" в цене.

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