Обе палаты американского конгресса утвердили законопроект о выделении рекордных 2,3 триллиона долларов на спасение экономики от последствий коронавируса.

Текущий бюджетный документ можно сравнить только с Актом CARES, направленным на помощь американскому бизнесу и гражданам, стоимость которого достигала 2,2 триллионов долларов. Таким образом, утвержденный законопроект рассчитывает 1,4 триллиона долларов на расходы федеральных учреждений США, транспортной отрасли, здравоохранения и внутренней безопасности.

Отмечается, что 900 миллиардов выделены для стимуляции малого бизнеса, 300 миллионов - на борьбу с безработицей и 600 - на чеки для всех граждан Америки.

Читайте также, США выделили на тестирование коронавируса 11 миллиардов долларов. в Соединенных Штатах ежедневно проводят около 300 тысяч тестов на COVID-19.

Кроме того, Евросоюз выделил Украине транш на 600 млн евро. Деньги направленны на укрепление макрофинансовой стабильности Украины в сложные времена пандемии COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.