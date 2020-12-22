Во вторник, 22 декабря, в Святошнском районе Киева произошел масштабный пожар. Так, горят склады одной из почтовых служб. Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

Возгорание произошло на улице Святошинской, 32.

Так, горят склады почтовых служб "Деливери" и "Ин Тайм". На место прибыли пожарные, которые установили, что горит склад размером 100х30 квадратных метров. Во время тушения обрушилась кровля.

Звонок о пожаре поступил в 15:42 и уже в 16:31 пожар локализовали на площади 3 000 квадратных метров.

Спасатели вынесли три кислородных баллона, предотвратив возможный взрыв и более катастрофические последствия… Что стало причиной пожара, будут выяснять правоохранители. Пока информации о потерпевших у нас нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек. Причины возгорания пока не сообщаются, но по данным источника ТАСС, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Также у пансионата не было лицензии на постоянное проживание пациентов.

Также м ы писали о том, что правоохранители установили погибшего в жутком полтавском пожаре. Сгоревшему мужчине было 27 лет.

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