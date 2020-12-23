В среду, 23 декабря, французам, гражданам Евросоюза, а также британцам и гражданам третьих стран, являющимися резидентами во Франции, открыт въезд на французскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Франции.

Однако есть одно условие. Сделать это можно при наличии отрицательного тест на коронавирус, сделанного не позднее, чем за трое суток.

Каковой бы ни была их национальность, все пассажиры будут обязаны предъявить авиационной, морской или железнодорожной компании документ лаборатории анализов, содержащий отрицательный результат теста на Sars-CoV-2 (COVID-19). Службы, на которые возложен контроль на границах, смогут также его проверять

Введенный на 48 часов запрет на въезд британцам из-за быстрого распространения в Соединенном Королевстве мутации коронавируса был необходим.

В это время совместно с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС был изучен анализ рисков, представленный Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а также прошло обсуждение дальнейших шагов с британским правительством.

Это распоряжение (об отмене запрета - ред.) будет применяться как минимум до 6 января при условии возможного двустороннего или общеевропейского пересмотра, который может состояться к тому времени.

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