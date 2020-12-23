Походка человека может "сигнализировать" об определенных проблемах со здоровьем, в том числе и очень серьезных, пишет toneto.net. Медики рассказали, на что стоит обратить внимание при походке, и в каких случаях стоит немедленно обратиться к доктору за квалифицированной помощью.

Прихрамывание. Если вы не переживали недавно никаких травм, но при этом слегка прихрамываете при ходьбе, это может говорить о развивающемся артрите или плоскостопии, а также о разной длине ног. Если разница незначительна, тело долгое время старается скомпенсировать ее за счет суставов. В итоге они быстрее изнашиваются, появляется боль в спине, коленях или бедрах, а разница в длине ног, которую тело больше не может компенсировать, проявляется через хромоту.

Медленный шаг. По данным исследования, с возрастом ослабевают и изнашиваются мышцы бедер и ягодиц, а сами мышечные волокна сокращаются. Из-за этого мы становимся слабее, а наша походка - медленнее. Также медленная походка может быть признаком развивающегося остеоартрита и других заболеваний суставов.

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Шаркающая походка. Походка, при которой ступни не отрываются от пола, а как бы скользят по нему, может быть одним из ранних признаков болезни Паркинсона. Это опасное заболевание начинается с почти незаметных сигналов, поэтому если вы заметили, что вы или ваши близкие начали шаркать при ходьбе, обратитесь к врачу.

Ходьба вперевалку. Походка, при которой человек слегка переваливается из стороны в сторону, называется походкой Тренделенбурга и может быть признаком повышенной слабости ягодичных мышц. Причины этого состояния могут быть разными: от перенесенного полиомиелита до абсцесса мягких тканей или инфекции органов таза, но в любом случае, стоит обратиться к врачу. Особенно если это состояние появилось недавно.

Судороги при ходьбе. Если при ходьбе или беге вы время от времени ощущаете сильные судороги, буквально парализующие мышцы нижних конечностей, важно как можно скорее обратиться к врачу. Это может быть симптомом болезни легких или периферических артерий, когда в кровеносных сосудах, снабжающих ноги, образуется тромб.

Спотыкающаяся походка. Если вы в последнее время стали чаще спотыкаться буквально на ровном месте, возможно, вам стоит проверить уровень сахара в крови: так называемая диабетическая невропатия - распространенное осложнение диабета второго типа. При этом состоянии сильно снижается чувствительность стоп, и человек в какой-то момент перестает достаточно хорошо чувствовать их, чтобы ходить или бегать без проблем.

Одышка. Если при ходьбе вам часто не хватает дыхания, даже если вы идете спокойным шагом по ровной местности, это почти всегда указывает на развивающиеся болезни сердца или органов дыхания. Причинами одышки могут быть ОРВИ, астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также болезни сердца.

Вялая походка, при которой человек "плетется нога за ногу" (шаг медленный, плечи и голова опущены, спина сутулится) может указывать на хронический стресс или депрессию. Примечательно, что одним из лекарств может стать сама ходьба: исследование подтвердило, что регулярные прогулки помогают уменьшить симптомы депрессии и уменьшить риск рецидива заболевания.

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