Летом 2020 года сеть быстрого питания KFC объявила, что выпустит свою собственную игровую приставку со встроенным фритюром для поджарки курицы. Сначала все подумали, что это такая шутка. Однако на практике оказалось, что KFC были настроены всерьез и представили рабочий прототип игровой консоли под названием KFConsole.

Теперь спустя несколько переносов анонс состоялся сегодня 23 декабря. Ранее производитель заявлял, что KFConsole может похвастаться возможностью выводить картинку в разрешении 4K при 240 FPS вместе со способностью разогревать цыплят.

KFConsole

Однако на практике чуда не случилось. Сперва выяснилось, что это не игровая приставка, которая могла бы составить конкуренцию PlayStation 5 или Xbox Series X, а просто игровой мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Element, который облачен в корпус в форме ведра для фритюра.

К дизайну корпуса приложили руки член команды Cooler Master CMODX и профессиональный моддер Тим Timpelay Мальмборг.

Отделение для подогрева у KFConsole

Представитель Cooler Master сообщил Tom's Hardware, что компьютер был собран на основе модифицированного Cooler Master MasterCase NC100. Представленный образец поставлялся с процессором Core i9-9980HK. Будут ли модели с другими опциями – не сообщается.

Оригинальный Intel NUC поставляется в вариантах с процессорами i5, i7 и i9, а также есть видеокарта Asus RTX и два твердотельных накопителя Seagate BarraCuda 1 ТБ NVME.

Однако Cooler Master утверждает, что игровая приставка KFConsole обладает первой в мире возможностью "горячей замены" видеокарты, что позволяет ей обновляться и в теории оставаться самой мощной консолью на рынке. В теории да, KFConsole действительно превосходит PS5 и Xbox Series X по общей мощности.

